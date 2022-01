Paris : une association vaccine les plus démunis contre le Covid-19

information fournie par France 24 • 20/01/2022 à 13:50

A Paris, l'association "Aux captifs, la libération" organise des campagne de vaccination pour permettre aux plus démunis et aux sans-abris de recevoir leur dose contre le Covid-19. Un moyen de rendre la vaccination accessible à tous. Reportage de Myriam Bendjilali et Emerald Maxwell.