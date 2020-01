Pakistan : l'essor du théâtre vulgaire et misogyne

France 24 • 17/01/2020 à 16:51

Dans la république islamique du Pakistan, pays très conservateur, des comédies misogynes et à caractère pseudo-érotique se développent. Le public est exclusivement masculin et "à 95% frustré sexuellement", explique un des responsables d'une salle de spectacle. Ce théâtre dit "vulgaire" est encouragé par les autorités, qui en taxent les entrées, alors qu'au même moment, elles tendent à limiter le théâtre contemporain et critique.