Partenaire • 01/04/2021 à 11:08

Les atouts de la dette d'entreprises émergentes sont multiples. Matières premières et billet vert représentent de puissants facteurs de soutien. Dans ce contexte favorable, certaines thématiques d'investissement sont plus particulièrement à privilégier. Stéphane Mayor, Gérant Dette d'entreprise émergente chez Edmond de Rothschild AM, partage son analyse en vidéo.