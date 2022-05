Nouveau gouvernement : Elisabeth Borne en déplacement aux Mureaux

information fournie par France 24 • 19/05/2022 à 19:00

Premier déplacement aux Mureaux pour Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre. L’annonce de son gouvernement, elle, se fait toujours attendre… D’un autre côté, la campagne des législatives est lancée, la droite espère un rebond et la NUPES se met en ordre de bataille.

Roselyne Febvre, en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, reçoit David Revault-d'Allonnes du JDD et Laurent Joffrin, journaliste, écrivain et président de l'association Engageons nous !