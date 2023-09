information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 11:29

Avec la reprise des hostilités par les groupes séparatistes du nord et après avoir poussé dehors les forces françaises et onusiennes, l'armée malienne se retrouve face à un adversaire de plus sur un vaste territoire dont une grande partie échappe à son contrôle. Le décryptage de Mariam Pirzadeh, chroniqueuse internationale à France 24.