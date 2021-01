France 24 • 04/01/2021 à 16:15

Pour la première de l'émission "À L'Affiche" 100% musique de l'année, Amobé Mévégué recueille les vœux de personnalités et artistes du continent africain. De la chanteuse Sud-africaine Nomcebo Zikode du tube "Jerusalema" aux Congolais Kristy Diamond, en passant par Fabrégas, le métis noir, Félix Wazekwa et la burkinabé Kandy Guira, les plus grands noms de la musique formulent leurs vœux pour l'année 2021.