Nigeria : les échecs pour apprendre aux enfants d'un bidonville de Lagos à réussir

information fournie par France 24 • 14/09/2021 à 15:54

Dans les faubourgs du bidonville de Makoko, l'ancien champion d'échecs Tunde Onakoya initie les enfants des bidonvilles à cette discipline. Ce jeune Nigérian organise des compétitions d'échecs et les plus forts peuvent espérer obtenir des bourses d'études pour sortir de la misère. C'est la nouvelle passion de ces jeunes. Tous les week-ends, ils travaillent leur stratégie avec leur professeur, lui-même originaire d'un bidonville et fondateur de l'ONG "Chess in slums".