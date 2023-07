Niger: l'UE menace de suspendre "tout appui budgétaire" après le coup d'Etat

information fournie par France 24 • 28/07/2023 à 16:18

L'Union européenne a condamné "fermement" vendredi le coup d'Etat militaire au Niger, et menacé de suspendre l'aide financière apportée à ce pays du Sahel, selon un communiqué du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell. "Toute rupture de l'ordre constitutionnel aura des conséquences sur la coopération entre l'UE et le Niger, y compris la suspension immédiate de tout appui budgétaire", a-t-il averti, estimant que le renversement du président Mohamed Bazoum était "une atteinte grave à la stabilité et à la démocratie". Notre grand reporter Cyril Payen nous en dit plus.