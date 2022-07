Niagalé Bagayoko analyse la guerre d'influence entre la Russie et l'Europe en Afrique

information fournie par France 24 • 11/07/2022 à 16:22

Des drapeaux russes brandis alors que ceux de la France sont brûlés pendant des manifestations de l'opposition au Tchad, des militaires au pouvoir au Mali qui ont décidé de rompre les relations avec Paris pour se rapprocher de Moscou ou encore la mise en scène d'un charnier pour discréditer l'armée française sur la base de Gossi. Face à la Russie, qui déploie d'importants moyens sur le terrain et les réseaux sociaux, l'Europe et la France ont semblé enregistrer ces derniers mois des revers dans la bataille de l’opinion. On en parle avec Niagalé Bagayoko, docteure en science politique et présidente de l'African Security Sector Network.