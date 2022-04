Musique : quand Johnny raconte Johnny

information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 16:53

Dans ce numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur la sortie sur Netflix de la série documentaire "Johnny par Johnny". Elle retrace en cinq épisodes la vie intime de la star Johnny Hallyday décédée il y a plus de quatre ans. Grâce à de nombreuses images d'archives inédites on y voit l'interprète des chansons "Allumer le feu" ou "Que je t'aime" se confier sur la célébrité, sa carrière de chanteur, ses démons, sa traversée du désert et les femmes de sa vie.