Mort de Tyre Nichols aux USA : "il semblerait que la vidéo soit extrêmement violente et choquante"

information fournie par France 24 • 30/01/2023 à 13:39

Dans une vidéo diffusée par la ville de Memphis, aux Etats-Unis, Tyre Nichols, un jeune Afro-Américain de 29 ans est passé à tabac par cinq policiers noirs. Il décèdera 3 jours plus tard. Selon Tristan Cabello, maître de conférences, spécialiste de l’histoire américaine à l’université Johns Hopkins, invité de France 24, "le racisme aux Etats-Unis dans la police est un problème systémique, et que même diversifier la force de police, et bien ne change pas grand-chose". Explications.