Mondialisation : le mal économique

France 24 • 20/11/2019 à 12:47

Et si le mal était le meilleur moteur de la croissance économique ? Occultée depuis des siècles, cette thèse date pourtant du début du XVIIIème siècle et nous vient du philosophe et médecin anglais Bernard de Mandeville. Elle serait même l'ADN du capitalisme : les vices privés feraient le bien public... Lui-même philosophe, Dany-Robert Dufour se penche sur cette thèse et est venu nous parler de son livre au titre provocateur "Baise ton prochain", publié chez Actes Sud.