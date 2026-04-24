Les Etats-Unis ne cherchent pas à exclure l'Iran de la Coupe du monde de football cet été, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, après qu'un responsable américain a évoqué la possibilité de repêcher l'Italie, non qualifiée pour le tournoi.
Mondial-2026: les Etats-Unis démentent vouloir remplacer l'Iran par l'Italie
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