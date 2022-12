information fournie par France 24 • 14/12/2022 à 23:06

Les Bleus sont en finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive. Les coéquipiers de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann ont triomphé du Maroc (2-0) mercredi 14 décembre lors de la deuxième et dernière demi-finale de la compétition. Les héros côté français se nomment Theo Hernandez et Randal Kolo Muani. La France jouera contre l'Argentine dimanche pour la grande finale !