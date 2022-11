Mondial-2022 au Qatar : pas de boycott européen en vue

information fournie par France 24 • 18/11/2022 à 16:58

Depuis l'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar, en 2010, ce choix ne cesse d'alimenter les polémiques. En cause, notamment, le coût écologique de l'événement, avec des stades climatisés en plein désert et des allers-retours quotidiens en avion entre la Qatar et les pays voisins pour acheminer les supporters. Selon la Fifa, le Mondial produirait 3,6 millions de tonnes de CO2, cinq fois plus pour les ONG. Autre sujet de controverses : les conditions de travail des travailleurs migrants venus construire les infrastructures, qui auraient causé la mort de centaines, voire de milliers d’entre eux.