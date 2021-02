France 24 • 26/02/2021 à 14:33

Qatar, Émirats arabes unis, Bahreïn et particulièrement Arabie saoudite... Dans les monarchies du Golfe, les femmes vivent en grande partie sous la tutelle des hommes. Mais elles sont toujours plus nombreuses à travailler, par nécessité ou désir d'émancipation, et leur vie de femme active commence à bousculer le paysage. Reportage de Sylvain Lepetit, Nicolas Keraudren et Miyuki Droz.