Mohamed Mbougar Sarr remporte le Goncourt : "une belle victoire pour le Sénégal"

information fournie par France 24 • 03/11/2021 à 15:40

Un jeune écrivain inconnu du grand public et une autrice populaire: le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a remporté mercredi le prix Goncourt avec "La plus secrète mémoire des hommes", et la Belge Amélie Nothomb le prix Renaudot pour "Premier sang".