information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 17:16

Thomas Ébélé, président de Fashion Green Hub Grand Paris, était l'invité d'Ali Laïdi cette semaine. Son association, qui rassemble plus de 500 entreprises du textile, milite pour une mode durable et éthique. Fashion Green Hub gère également un tiers-lieu situé à Paris, le Plateau Fertile, que Thomas Ébélé définit comme une manufacture de mode "circulaire, solidaire, et inclusive".