Mikhaïlo Podolyak : "Les Occidentaux réalisent que l'Ukraine peut gagner cette guerre"

information fournie par France 24 • 04/10/2022 à 17:56

Mikhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, explique à France 24 qu’après la région de Donetsk et une petite partie de celle de Kharkiv, c’est la région de Louhansk qui constitue le prochain objectif militaire de la contre-offensive ukrainienne dans le nord-est du pays. Il explique la stratégie à l’œuvre dans la région de Kherson et plus au sud. Selon lui, il y a une prise de conscience en Occident que l'Ukraine est désormais capable de gagner la guerre.