Median : Fredrik Brag fait le point sur iBiopsy LCS

information fournie par Boursorama • 25/03/2022 à 20:46

La medtech spécialiste du traitement informatique de l'imagerie médicale a annoncé des avancées dans le développement de sa solution iBiopsy Lung Cancer Screening CADe/CADx dans la détection et le diagnostic du cancer du poumon.

La première concerne le dépôt d'un dossier 513(g) auprès de la FDA, l'autorité de santé américaine. L'autre tient à la finalisation du logiciel iBiopsy LCS.

L'occasion pour Fredrik Brag directeur général et fondateur de Median Technologies d'expliquer pourquoi iBiopsy LCS pourrait bien changer la donne dans la détection précoce des cancers et de faire le point sur les différentes étapes du développement aux Etats-Unis et en Europe.