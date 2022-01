Matriarches : des femmes au centre de sociétés traditionnelles

information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 13:40

Il existe dans le monde des sociétés où ce sont les femmes qui transmettent le nom de famille, les biens, les terres. Des sociétés où les hommes apparaissent moins centraux et dominants. De la Guinée à l'Indonésie, en passant par l’Algérie ou le Mexique, notre invitée, la photographe Nadia Ferroukhi, est allée à leur rencontre et en a tiré un livre, "Les Matriarches", publié chez Albin Michel. Contrairement à ce que suggère le titre, il ne s’agit pas de systèmes de domination féminine, mais de groupes humains dans lesquels le pouvoir est partagé de façon plus équilibrée.