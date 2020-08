Marwan Abboud, gouverneur de Beyrouth : "C'est un génocide contre les Libanais"

France 24 • 07/08/2020 à 22:42

Trois jours après la gigantesque explosion au port de Beyrouth, Mirna Jammal, journaliste à la rédaction arabophone de France 24,s'est entretenue avec le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud. Il revient sur la destruction dans la ville, la visite d'Emmanuel Macron, la pollution de l'air, la nécessité de protéger l'héritage culturel libanais, et estime, en tant qu'ancien juge, que les responsables devront être durement punis. Selon un dernier bilan, au moins 154 morts, plus de 5 000 blessés, des dizaines de disparus et des milliers de sans-abri sont à déplorer.