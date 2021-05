Marwa Loud : bienvenue dans sa life !

France 24 • 28/05/2021 à 12:27

Rendez-vous avec la chanteuse Marwa Loud à l'occasion de la Sortie de son nouvel album "Again". Originaire de Colmar, cette artiste de 24 ans a su s'imposer en quelques années grâce à l'originalité et la fraîcheur de sa musique. Elle cumule à ce jour un album double platine, deux singles diamant, un single platine, plus d'un milliard de vues de ses clips, 3,5 millions d'abonnés YouTube et un million sur Instagram. Pour cet épisode, c'est le rappeur Mister You qui offre la vidéo mystère.