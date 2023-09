Martinique : les volcans et forêts de la montagne Pelée au patrimoine mondial de l’Unesco

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 16:34

L'inscription de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'Unesco a été validée à Riyad, en Arabie saoudite, lors de la 45e session du comité du patrimoine mondial, a annoncé l'organisation onusienne. Au Morne-Rouge, la population ne cache pas sa fierté d'habiter au cœur d'un paysage désormais considéré comme une merveille de monde. Et les randonneurs sont plus que jamais au rendez-vous.