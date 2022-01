Marseille : des opérations reportées face à la flambée de l'épidémie

information fournie par France 24 • 04/01/2022 à 15:15

Les Bouches-du-Rhône restent le département le moins vacciné de France et les services de réanimation sont de plus en plus saturés. À l'hôpital de la Timone, 70 % des opérations ont dû être reprogrammées.