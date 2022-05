Maros Sefcovic : "Nous nous félicitons que la Suède et la Finlande décident d’adhérer à l'Otan"

information fournie par France 24 • 13/05/2022 à 17:29

Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne en charge des relations interinstitutionnelles et de la prospective – autrement dit de l’avenir de l’Europe – est l'invité d'Ici l'Europe. En pleine guerre en Ukraine et alors que l’UE tente de démontrer son efficacité aux citoyens sur plusieurs fronts, il est interrogé sur les difficultés rencontrées avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit et de l’application du protocole nord-irlandais, sur les sanctions contre la Russie et leur impact sur les États membres, ainsi que sur l’élargissement de l’UE à l'Est de l'Europe.