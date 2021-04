Maroc : ouverture et renvoi du procès du journaliste Omar Radi

France 24 • 06/04/2021 à 23:29

Le procès du journaliste marocain Omar Radi, en détention préventive depuis fin juillet pour des accusations de viol et d'espionnage, s'est ouvert mardi à Casablanca et a immédiatement été renvoyé au 27 avril. Ce journaliste de 34 ans, connu pour son engagement en faveur de la défense des droits humains, est accusé à la fois d'avoir reçu des "financements étrangers", d'"atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat" et de "viol". Omar Radi nie les faits reprochés. Une presse indépendante existe-t-elle encore au Maroc? Elément de réponse avec la reporter Aida Alami.