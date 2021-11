information fournie par France 24 • 04/11/2021 à 17:20

Notre invitée Aïssa Maïga vient présenter son dernier film, "Marcher sur l'eau", un documentaire qui suit la vie des habitants de Tatiste, un petit village du Niger et leur lutte constante pour trouver de l'eau. Avec la crise climatique, la saison des pluies y est de plus en plus courte et l'eau manque cruellement la plus grande partie de l'année : elle devient la principale préoccupation des habitants.