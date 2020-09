France 24 • 17/09/2020 à 12:17

Depuis quelques années, le marché mondial des gemmes est en difficulté et la crise économique résultant de la pandémie de coronavirus n'arrange rien. Pierre Delval, criminologue et président de la World Anti-Licit Trafic Organisation, fondation qui lutte contre la contrefaçon et la contrebande, est l'invité d'Ali Laidi pour discuter des enjeux de ce secteur convoité.