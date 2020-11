Manifestations : sécurité des policiers ou liberté d'informer ?

France 24 • 23/11/2020 à 20:12

Ariane Mnouchkine, Costa-Gavras, Lilian Thuram... 33 personnalités au total prennent la plume après une quarantaine de rédactions vendredi pour dénoncer un texte de la majorité présidentielle en France. La proposition de loi de sécurité globale prévoit dans sa disposition la plus contestée de punir d'un an de prison et 45 000 euros d'amendes la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Avocats et défenseurs des droits de l'Homme également alertent. Cette proposition de loi sur la "sécurité globale" sera-t-elle synonyme d'atteinte à la liberté de la presse ?