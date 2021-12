information fournie par France 24 • 30/12/2021 à 23:27

Au Soudan, 4 manifestants ont été tués, les ambulances bloqués et les médias attaqués. La violence s'est de nouveau déchaînée. On compte des dizaines de blessés parmi une foule qui conspue le pouvoir militaire, bravant balles réelles, grenades lacrymogènes et coupure des communications.Ils réclament des civils au pouvoir.