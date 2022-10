information fournie par France 24 • 19/10/2022 à 14:33

Le Mali s’en prend à nouveau à la France lors d’une réunion du conseil de sécurité censée présenter un bilan d’étape de la Minusma. Mais où sont les preuves de la prétendue déstabilisation par les forces françaises de l’état malien ? On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la volte-face se Lizz Truss, plus fragilisée que jamais à la tête du Royaume-Uni.