Mali : "On ne peut pas installer le pays dans une guerre infinie", selon l'imam Mahmoud Dicko

France 24 • 12/02/2021 à 21:49

Dans l'Entretien de France 24, le célèbre imam Mahmoud Dicko affirme que la situation au Mali ne peut pas perdurer et appelle les Maliens à l'unité. Constatant que le tissu social est abîmé et les forces politiques dispersées, il craint que la tenue d'élections dans ces conditions ne conduise le pays à une impasse et appelle à un véritable dialogue national. C'est pour cela qu'il publie maintenant un "manifeste pour la refondation du Mali".