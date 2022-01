information fournie par France 24 • 14/01/2022 à 23:11

Au Mali, des milliers de personnes ont répondu à l'appel de la junte et manifesté contre les sanctions ouest-africaines qui frappent le pays. Manifestations en Tunisie aussi malgré l'interdiction de rassemblement, contre le président Kaïs Saïed à l'occasion du 11ème anniversaire de la chute de Ben Ali. Et enfin, nos correspondants et envoyés spéciaux vous font vivre la Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain.