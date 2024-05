information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 22:18

Des tags de mains rouges peintes au pochoir ont été retrouvés le 14 mai sur le Mur des Justes au Mémorial de la Shoah à Paris. Les Justes sont les personnes qui ont aidé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui on en sait plus sur l'origine de ces tags, dont le symbole n'est pas anodin. Derrière tout cela, il y aurait une possible ingérence russe.