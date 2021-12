information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 15:11

Pour l’électroménager, les biens industriels, les jouets ou même l’habillement, certains voudraient consommer "made in France", "made in Germany", "made in Italy" ou même "made in Romania". D’autres valorisent le "made in Europe".Et d'autres encore veulent faire jouer avant tout les prix et la concurrence. Débat sur la souveraineté nationale et européenne en matière de production.