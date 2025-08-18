Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva reçoit le président équatorien Daniel Noboa au Palais du Planalto à Brasilia lors de sa visite officielle. IMAGES
Lula reçoit au Palais du Planalto son homologue équatorien Noboa
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro