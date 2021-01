Lou Doillon nous parle musique, dessin et de la famille Birkin

France 24 • 21/01/2021 à 16:30

Sonia Patricelli rencontre Lou Doillon. Actrice, mannequin, dessinatrice, chanteuse, Lou Doillon est une artiste totale. La fille de Jane Birkin et du cinéaste Jacques Doillon était en tournée pour son troisième album Soliloquy, lorsque la pandémie de Covid-19 l'a arrêtée net dans son élan, mais ne lui a pas coupé les ailes. Poésie, chansons, lectures, elle s'exprime via les réseaux sociaux, et dessine pour Patti Smith. Elle sort aussi trois nouveaux titres autoproduits.