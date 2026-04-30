Des centaines de visiteurs ont afflué aux Kew Gardens de Londres pour sentir l'arum titan, surnommée "fleur cadavre" à cause de l'odeur puissante dégagée par la floraison de la plante pour attirer les pollinisateurs.
Londres: la "fleur cadavre" sent la pourriture à plein nez
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