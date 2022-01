information fournie par France 24 • 05/01/2022 à 15:28

La Californie pop et acidulée de Paul Thomas Anderson, Robert Guédiguian quitte Marseille le temps d'un "Twist à Bamako" et l'opéra comme porte de sortie pour le jeune Nour dans "Mes frères et moi" : c'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de "À l'Affiche !", présenté par Louise Dupont et Thomas Baurez.