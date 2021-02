Liberté, égalité... identité ? Être transgenre en France

France 24 • 05/02/2021 à 18:16

"C'est en France" s'intéresse à la question de la transidentité. En France comme ailleurs, être une femme ou un homme transgenre relève du combat et de la résilience. Précarité, discriminations professionnelles et médicales, blocages administratifs, préjugés, harcèlement, violences... Nous donnons la parole à des personnes trans', dont les histoires témoignent de ces difficultés, mais aussi de la singularité de chaque parcours de transition. Nous irons également à la rencontre du sociologue et chercheur Emmanuel Beaubatie, spécialiste de la transidentité en France.