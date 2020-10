Libération de Sophie Pétronin : "Je me réjouis de la retrouver", confie son fils à France 24

France 24 • 06/10/2020 à 22:01

L'annonce de sa libération est imminente. Après quatre ans de captivité au Mali, Sophie Pétronin devrait être libérée dans les prochaines heures. Son fils, Sébastien Chadaud, qui a pris un vol via Paris à destination de Bamako, la capitale malienne, s'est confié au micro de France 24.

"Je suis venu parce que j'ai peur qu'elle n'arrive pas jusqu'à Paris. Je me rapproche un maximum d'elle. Je m'attends à trouver quelqu'un de malade, très faible. J'espère qu'elle voit encore, je ne crois pas qu'elle tienne debout. Je ne me fais pas trop d'illusions mais Edith, qui a été retenue avec elle, m'a dit qu'elle avait un intérieur qui fonctionnait encore très très bien. Peu importe dans l'état où elle sera, je sais qu'elle est encore lucide. Je me réjouis de la retrouver".

Sophie Pétronin, originaire de Bordeaux (sud-ouest de la France) a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord du Mali), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance.

Elle est apparue dans des vidéos diffusées en 2017 et 2018 par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance de groupes jihadistes affiliée à Al-Qaïda. La dernière où on la voit autrement qu'en photo, publiée mi-juin 2018, la montre très fatiguée, le visage émacié, en appelant au président français Emmanuel Macron.

Sophie Pétronin, 75 ans aujourd'hui, et Soumaïla Cissé, 70 ans, ancien ministre, candidat à la présidentielle et chef de l'opposition, sont supposés se trouver aux mains de groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda.