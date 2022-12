Libération de Kherson : les agriculteurs ukrainiens se réapproprient leur ferme

information fournie par France 24 • 14/12/2022 à 11:15

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'occupation d'une grande partie des terres agricoles les plus fertiles du pays, dans les régions méridionales de Mykolaïv et de Kherson, ont eu des conséquences désastreuses pour les agriculteurs ukrainiens. En avril, notre correspondant Gulliver Cragg avait rencontré l'un des nombreux agriculteurs dont l'exploitation était passée sous contrôle russe. Il s'était alors engagé dans une unité de la défense territoriale ukrainienne pour la récupérer. Avec la libération de Kherson, il y est parvenu, mais, comme la plupart des fermes de la région, elle est en ruines.