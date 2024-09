information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 11:39

Israël et le Hezbollah ont échangé dimanche leurs plus intenses bombardements en près d'un an de guerre, le mouvement chiite libanais tirant une pluie de missiles sur le nord de l'Etat hébreu, dont l'aviation a pilonné le Sud-Liban. Claire Duhamel, correspondante de France 24 à Jérusalem, rappelle que de part et d’autre de la frontière, des milliers de civils sont déplacés et ne peuvent pas rentrer chez eux à cause de cette escalade de tension entre les deux pays.