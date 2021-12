Les ventes d'armement ont progressé en 2020 alors que les économies mondiales se contractaient

information fournie par France 24 • 06/12/2021 à 10:23

Le marché de l'armement ne connaît pas la crise. Alors que l'économie mondiale se rétractait de plus de 3 % en 2020, les ventes d'armes progressaient, elles, de plus de 1 %, selon une étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) qui fait référence sur le sujet. Le chiffre d'affaires des 100 plus grosses entreprises du secteur bat même un nouveau record, à 531 milliards d'euros.