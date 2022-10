"les Ukrainiens essaient de regagner le maximum de territoires" et le stabiliser

information fournie par France 24 • 18/10/2022 à 17:05

Ce lundi, une semaine après des bombardements intensifs sur l’Ukraine, les frappes russes continuent. Des "drones kamikazes" de fabrication iranienne et des missiles ont causé la mort d’au moins huit personnes et ont détruit des sites énergétiques. Bombarder le territoire ukrainien serait-il la stratégie de Vladimir Poutine ? Selon Christine Dugoin-Clément, chercheuse au sein de la chaire "Risques" de l’IAE à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, analyste en géopolitique du think-tank CAPEurope, autrice de "Influence et manipulations - Des conflits armés modernes aux guerres économiques" aux éditions VA, invitée de France 24, "couper l’énergie ça va compliquer énormément la résistance ukrainienne et rendre l’hiver encore plus difficile". Décryptage.