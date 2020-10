Les séries américaines, miroirs de l'Amérique de Trump

France 24 • 15/10/2020 à 15:22

Dans ce numéro 100 % séries, "À l'Affiche" revient sur les séries du moment à ne pas manquer. À commencer par les séries américaines qui, à l'approche de la présidentielle du 3 novembre, mettent l'accent sur la politique, souvent plus anti que pro-Trump. Toujours aux États-Unis, on parle de la sortie sur OCS de "The Undoing" autour d'un duo de choc : Nicole Kidman et Hugh Grant. À ne pas manquer également, deux séries françaises à succès qui reviennent sur France 2 : "Les petits meurtres" d'Agatha Christie en comédie musicale et une 4e saison de la très regardée série "Dix pour cent".