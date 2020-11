Les sœurs Berthollet revisitent Vivaldi, et l'Ivoirien Billy Billy rape politique

France 24 • 16/11/2020 à 16:33

Amobé Mévégué accueille les deux sœurs virtuoses franco-suisses Camille et Julie Berthollet. Elles présentent "Nos quatre saisons", un cinquième album qui revisite le répertoire baroque de Vivaldi. A découvrir aussi, "Troisième lettre", le nouveau concept du rappeur Billy Billy, pour un décryptage de la vie politique et sociale de son pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, le guitariste camerounais Jay Lou Ava dévoile "Cameroun Everlasting", un septième album de reprises des standards de la musique camerounaise.