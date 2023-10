Les ministres européens à Kiev pour soutenir l'Ukraine, une visite symbolique

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 14:46

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont retrouvés lundi 2 octobre à Kiev pour une "réunion historique" visant à tracer les lignes d'un "soutien durable" à ce pays confronté à l'invasion russe et qui ambitionne d'intégrer l'UE. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a cependant précisé qu'il s'agissait d'une rencontre "informelle" qui "n'a pas pour but d'aboutir à des conclusions et à des décisions concrètes".