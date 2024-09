information fournie par France 24 • 02/09/2024 à 17:27

Aviateur, écrivain et dessinateur, Antoine de Saint-Exupéry est l’auteur de l'une des œuvres les plus lues au monde, "Le Petit Prince", traduit dans près de 600 langues. À l’occasion des 80 ans de sa disparition, Natacha Vesnitch et Sonia Baritello reviennent sur la vie de cet auteur hors-normes.